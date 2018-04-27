Лідери двох Корей почали переговори у демілітаризованій зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, почалася історична зустріч лідерів двох корейських держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
Кім Чен Ин і Мун Чже Ін потиснули один одному руки і сказали вітальні промови. Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, що розділяє дві країни з часів війни 50-х років і пройшли для переговорів у будівлю “Будинок світу”. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, що ступив на землю Південної Кореї. Він несподівано попросив президента Півдня перетнути лінію кордону ще раз, з півдня на північ, після чого лідери повернулися в південну частину демілітаризованої зони і знову переступили через бетонну лінію, шириною близько півметра і висотою близько 10 см. Обидва лідери при цьому постійно посміхалися і демонстрували привітність.
Переговори проходять у прикордонному пункті Пханмунджом. Перед тим, як пройти в “Будинок світу” лідери пройшли уздовж роти почесної варти. Потім представники обох делегацій обмінялися рукостисканнями і сфотографувалися перед початком саміту.
Нагадаємо, 18 квітня Трамп повідомив, що Помпео провів особисту зустріч з Кім Чен Ином. За його словами, у них відбулася “дійсно відмінна бесіда”. “Це було щось більше, ніж просто вітання. Вони порозумілися, вони провели більше години на зустрічі”, — розповів Трамп 26 квітня в інтерв’ю телеканалу Fox News.