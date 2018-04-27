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Лидеры двух Корей начали переговоры в демилитаризованной зоне

Киев • УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Лидеры двух Корей начали переговоры в демилитаризованной зоне

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли для переговоров в здание “Дом мира”. Таким образом, Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи. Он неожиданно попросил президента Юга пересечь линию границы еще раз, с юга на север, после чего лидеры вернулись в южную часть демилитаризованной зоны и снова переступили через бетонную линию, шириной около полуметра и высотой около 10 см. Оба лидера при этом постоянно улыбались и демонстрировали гостеприимство.

Переговоры проходят в пограничном пункте Пханмунджом. Перед тем, как пройти в “Дом мира” лидеры прошли вдоль роты почетного караула. Затем представители обеих делегаций обменялись рукопожатиями и сфотографировались перед началом саммита.

Напомним, 18 апреля Трамп сообщил, что Помпео провел личную встречу с Ким Чен Ыном. По его словам, у них состоялась “действительно отличная беседа”. “Это было нечто большее, чем просто приветствие. Они нашли общий язык, они провели больше часа на встрече”, — рассказал Трамп 26 апреля в интервью телеканалу Fox News.

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