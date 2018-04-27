Завершился первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей

В данный момент главы государств прервались на обед.

Ким Чен Ын вернулся на территорию Северной Кореи в своем лимузине. Сообщается, что машину северокорейского лидера сопровождали охранники.

Во время саммита главы государств обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.

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Перед началом исторических переговоров с южнокорейским президентом лидер КНДР Ким Чен Ын уверен, что переговоры приведут к “хорошим и значимых результатов”.

“Мы прибыли сюда с надеждой открыть новую страницу в истории двух Корей. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры с президентом Мун Чжэ Другому, которые приведут к очень хорошим и значимых результатам”, — отметил северокорейский лидер. Ким Чен Ын также подчеркнул, что не хочет “повторение прошлого” и полон решимости выполнить все обязательства, которые положит на себя северокорейская сторона.

В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал лидера КНДР вместе принести мир и процветание на Корейский полуостров.

“Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решительность и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира”, - подчеркнул он.

Нагадаэмо, в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером с 1953 года, который посетил Юг.