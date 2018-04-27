Корейские лидеры вернулись к переговорам

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, как ожидается, после очередного раунда саммита совместно объявят о результатах встречи.

Ожидается также, что заявление будет объявлено ​​примерно через час.

Напомним, лидеры двух Корей прогулялись и посадили дерево мира.

Уже проведен первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей. В офисе президента Южной Кореи сообщили, что Мун Чжэ Ин выразил удовлетворение после первого раунда переговоров с Ким Чен Ыном. Указано, что лидеры обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и официальные представители обеих стран работают над совместным заявлением.