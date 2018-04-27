Корейские лидеры вернулись к переговорам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вернулись в здание в приграничном поселке для возобновления межкорейского саммита, поговорив с глазу на глаз в течение около 30 минут на мосту неподалеку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, как ожидается, после очередного раунда саммита совместно объявят о результатах встречи.
Ожидается также, что заявление будет объявлено примерно через час.
Напомним, лидеры двух Корей прогулялись и посадили дерево мира.
Уже проведен первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей. В офисе президента Южной Кореи сообщили, что Мун Чжэ Ин выразил удовлетворение после первого раунда переговоров с Ким Чен Ыном. Указано, что лидеры обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и официальные представители обеих стран работают над совместным заявлением.