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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Корейські лідери повернулися до переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін повернулися в будівлю в прикордонному селищі для відновлення міжкорейського саміту, поговоривши віч-на-віч протягом близько 30 хвилин на мосту неподалік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Корейські лідери повернулися до переговорів

Кім Чен Ин і Мун Чже Ін, як очікується, після чергового раунду саміту спільно оголосять про результати своєї зустрічі.

Очікується також, що заява буде оголошена приблизно через годину.

Нагадаємо, лідери двох Корей прогулялися і посадили дерево миру.

Вже проведено перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю. В офісі президента Південної Кореї повідомили, що  Мун Чже Ін висловив задоволення після першого раунду переговорів з Кім Чен Ином. Вказано, що лідери обговорили денуклеаризацію Корейського півострова і що офіційні представники з обох країн працюють над спільною заявою.

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