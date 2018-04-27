Корейські лідери повернулися до переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін повернулися в будівлю в прикордонному селищі для відновлення міжкорейського саміту, поговоривши віч-на-віч протягом близько 30 хвилин на мосту неподалік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Кім Чен Ин і Мун Чже Ін, як очікується, після чергового раунду саміту спільно оголосять про результати своєї зустрічі.
Очікується також, що заява буде оголошена приблизно через годину.
Нагадаємо, лідери двох Корей прогулялися і посадили дерево миру.
Вже проведено перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю. В офісі президента Південної Кореї повідомили, що Мун Чже Ін висловив задоволення після першого раунду переговорів з Кім Чен Ином. Вказано, що лідери обговорили денуклеаризацію Корейського півострова і що офіційні представники з обох країн працюють над спільною заявою.