Лідери двох Корей прогулялися і посадили дерево миру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін перед поновленням міжкорейського саміту посадили сосну у землю з обох країн у селі в демілітаризованій зоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Зазначено, що дерево посаджено як символ миру. Сосна - 1953 року, коли перемир'ям закінчилася Корейська війна. Земля і вода були привезені з гір і річок обох Корей.
Лідери двох Корей також відкрили кам'яну меморіальну дошку, розташовану поруч з деревом, на якій викарбувано напис "Мир і процвітання".
Потім лідери провели переговори під час прогулянки без супроводу на мосту неподалік, перш ніж, як очікується, повернуться на чергову сесію міжкорейського саміту в Пханмунджомі.
Нагадаємо, лідери двох Корей почали переговори в демілітаризованій зоні. Перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю вже завершився.