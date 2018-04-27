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Лидеры двух Корей прогулялись и посадили дерево мира

Киев • УНН

 • 9582 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед возобновлением межкорейского саммита посадили сосну в почву с обеих стран в деревне в демилитаризованной зоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Лидеры двух Корей прогулялись и посадили дерево мира

Указано, что дерево посажено как символ мира. Сосна - 1953 года, когда перемирием закончилась Корейская война. Почва и вода были привезены из гор и рек обоих Корей.

Лидеры двух Корей также открыли каменную мемориальную доску, расположенную рядом с деревом, на которой выгравирована надпись "Мир и процветание".

Затем лидеры провели переговоры во время прогулки без сопровождения на близлежащем мосту, прежде чем, как ожидается, вернутся на очередную сессию межкорейского саммита в Пханмунджоме.

Напомним, лидеры двух Корей начали переговоры в демилитаризованной зоне. Первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей уже завершился.

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