Лидеры двух Корей прогулялись и посадили дерево мира

Указано, что дерево посажено как символ мира. Сосна - 1953 года, когда перемирием закончилась Корейская война. Почва и вода были привезены из гор и рек обоих Корей.

Лидеры двух Корей также открыли каменную мемориальную доску, расположенную рядом с деревом, на которой выгравирована надпись "Мир и процветание".

Затем лидеры провели переговоры во время прогулки без сопровождения на близлежащем мосту, прежде чем, как ожидается, вернутся на очередную сессию межкорейского саммита в Пханмунджоме.

Напомним, лидеры двух Корей начали переговоры в демилитаризованной зоне. Первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей уже завершился.