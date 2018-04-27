Две Кореи договорились о денуклеаризации полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Две Кореи договорились очистить свой полуостров от ядерного оружия, но не смогли представить какие-либо новые конкретные меры, как это сделать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по приходу к цели относительно "безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации".
В заявлении при этом не говорится о том, какие конкретные шаги в области разоружения предпримет Северная Корея.
Ранее сегодня корейские лидеры вернулись к переговорам после перерыва между двумя раундами саммита. Во время совместной прогулки они поговорили с глазу на глаз.
Ранее был проведен первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей. В офисе президента Южной Кореи сообщили, что Мун Чжэ Ин выразил удовлетворение после первого раунда переговоров с Ким Чен Ыном. Указано, что лидеры обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и официальные представители обеих стран работают над совместным заявлением.