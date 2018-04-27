Две Кореи договорились о денуклеаризации полуострова

В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по приходу к цели относительно "безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации".

В заявлении при этом не говорится о том, какие конкретные шаги в области разоружения предпримет Северная Корея.

Ранее сегодня корейские лидеры вернулись к переговорам после перерыва между двумя раундами саммита. Во время совместной прогулки они поговорили с глазу на глаз.

Ранее был проведен первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей. В офисе президента Южной Кореи сообщили, что Мун Чжэ Ин выразил удовлетворение после первого раунда переговоров с Ким Чен Ыном. Указано, что лидеры обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и официальные представители обеих стран работают над совместным заявлением.