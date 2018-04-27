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Міжкорейський саміт: про що домовилися дві Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни. Також було досягнуто низку інших угод за результатами саміту між лідерами країн у прикордонному селищі, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Міжкорейський саміт: про що домовилися дві Кореї

Зазначено, що крім домовленості про денуклеаризацію Корейського півострова, Кореї будуть наполягати на тристоронніх переговорах, включаючи Вашингтон, або вчотирьох - разом з Пекіном, щоб перевести перемир'я в мирний договір і встановити постійний мир на Корейському півострові.

Кореї повідомили, що вони сподіваються, що сторони зможуть оголосити про офіційний кінець війни до кінця цього року.

Північна і Південна Кореї також домовилися припинити всі ворожі дії "на землі, у морі і в повітрі", які можуть викликати військову напруженість і зіткнення.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін оголосили, що з 1 травня вони зупинять мовлення з гучномовців і демонтують це обладнання. Кореї також погодилися припинити розкидати пропагандистські листівки через кордон.

Країни також домовилися вжити заходів для зменшення зіткнень біля свого західного морського кордону, позначивши цей район як "зону миру" і гарантуючи тут безпеку для рибалок з обох країн.

Крім того, дві Кореї домовилися про те, що президент Південної Кореї відвідає Пхеньян "коли-небудь цієї осені".

Також Північна і Південна Кореї домовилися відкрити постійне відділення зв'язку в північнокорейському місті Кесон і відновити тимчасове возз'єднання між родичами, розділеними під час Корейської війни 1950-53 років.

Лідери двох країн відзначили, що будуть прагнути до розширення обмінів між представниками громадськості і проведенню спільних спортивних та культурних заходів. Очікується, що возз'єднання сімей відбудуться в районі 15 серпня.

Кореї планують провести переговори на високому рівні і інші переговори для виконання домовленостей, досягнутих на саміті. Зокрема, військові переговори в травні для подальшого обговорення зниження напруженості.

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