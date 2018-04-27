Міжкорейський саміт: про що домовилися дві Кореї

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни. Також було досягнуто низку інших угод за результатами саміту між лідерами країн у прикордонному селищі, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.