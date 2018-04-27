Межкорейский саммит: о чем договорились две Кореи

Указано, что кроме договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, Кореи будут настаивать на трехсторонних переговорах, включая Вашингтон, или вчетвером - вместе с Пекином, чтобы перевести перемирие в мирный договор и установить постоянный мир на Корейском полуострове.

Кореи сообщили, что они надеются, что стороны смогут объявить об официальный конец войны к концу этого года.

Северная и Южная Кореи также договорились прекратить все враждебные действия "на земле, в море и в воздухе", которые могут вызвать военную напряженность и столкновения.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили, что с 1 мая они остановят вещание из громкоговорителей и демонтируют это оборудование. Кореи также согласились прекратить раскидывать пропагандистские листовки через границу.

Страны также договорились предпринять шаги для уменьшения столкновений возле своей западной морской границы, обозначив этот район как "зону мира" и гарантируя здесь безопасность для рыбаков из обеих стран.

Кроме того, две Кореи договорились о том, что президент Южной Кореи посетит Пхеньян "когда-нибудь этой осенью".

Также Северная и Южная Кореи договорились открыть постоянное отделение связи в северокорейском городе Кэсон и возобновить временное воссоединение между родственниками, разделенными во время Корейской войны 1950-53 годов.

Лидеры двух стран отметили, что будут стремиться к расширению гражданских обменов и проведению совместных спортивных и культурных мероприятий. Ожидается, что воссоединения семей состоятся в районе 15 августа.

Кореи планируют провести переговоры на высоком уровне и другие переговоры для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите. В частности, военные переговоры в мае для дальнейшего обсуждения снижения напряженности.