СМИ: испанский Бильбао лишили права проведения Евро-2020 чтобы "отблагодарить Англию" за борьбу с Суперлигой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Часть освободившихся матчей чемпионата Европы-2020 пройдут в Англии на стадионе “Уэмбли”. Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает УНН.
Детали
По информации издания, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет соответствующее решение в знак благодарности за участие национальной Ассоциации футбола Англии (FA) в борьбе с Европейской Суперлигой. Организация оценила роль FA как ключевую.
В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. Ожидалось, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом проведение матчей в Мюнхене и Дублине.
Контекст
Ранее стало известно о лишении Бильбао права принять матчи Евро. Испанское издание El Independiente сообщило, что матчи могут перенести в Севилью. При этом городские власти Бильбао выразили несогласие с решением УЕФА, отметив что уже потратили на организацию больше 1,2 млн евро. Изначально в испанском городе должны были пройти три матча группы Е с участием сборных Испании, Польши, Швеции и Словакии, а также игру 1/8 финала.