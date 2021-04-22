СМИ: испанский Бильбао лишили права проведения Евро-2020 чтобы "отблагодарить Англию" за борьбу с Суперлигой

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85002 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187588 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189096 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273410 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316473 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157422 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142981 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270840 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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СМИ: испанский Бильбао лишили права проведения Евро-2020 чтобы "отблагодарить Англию" за борьбу с Суперлигой

СМИ: испанский Бильбао лишили права проведения Евро-2020 чтобы "отблагодарить Англию" за борьбу с Суперлигой

Киев  •  УНН

 • 15280 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Часть освободившихся матчей чемпионата Европы-2020 пройдут в Англии на стадионе “Уэмбли”. Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает УНН.

Детали

По информации издания, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет соответствующее решение в знак благодарности за участие национальной Ассоциации футбола Англии (FA) в борьбе с Европейской Суперлигой. Организация оценила роль FA как ключевую.

В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. Ожидалось, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом проведение матчей в Мюнхене и Дублине.

Контекст

Ранее стало известно о лишении Бильбао права принять матчи Евро. Испанское издание El Independiente сообщило, что матчи могут перенести в Севилью. При этом городские власти Бильбао выразили несогласие с решением УЕФА, отметив что уже потратили на организацию больше 1,2 млн евро. Изначально в испанском городе должны были пройти три матча группы Е с участием сборных Испании, Польши, Швеции и Словакии, а также игру 1/8 финала.

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