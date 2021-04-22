ЗМІ: іспанський Більбао позбавили права проведення Євро-2020 аби "віддячити Англії" за боротьбу з Суперлігою

Деталі

За інформацією видання, керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийме відповідне рішення в знак подяки за участь національної Асоціації футболу Англії (FA) в боротьбі з Європейською Суперлігою. Організація оцінила роль FA як ключову.

У березні минулого року УЄФА на фоні пандемії переніс чемпіонат Європи з літа 2020 року на 2021-й. Очікувалося, що турнір пройде з 11 червня по 11 липня в 12 містах. На даний момент готовність прийняти ігри турніру з глядачами підтвердили Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон і Рим. Під питанням проведення матчів в Мюнхені і Дубліні.

Контекст

Раніше стало відомо про позбавлення Більбао права прийняти матчі Євро. Іспанське видання El Independiente повідомило, що матчі можуть перенести в Севілью. При цьому міська влада Більбао висловила незгоду з рішенням УЄФА, зазначивши що вже витратила на організацію більше 1,2 млн євро. Спочатку в іспанському місті повинні були пройти три матчі групи Е за участю збірних Іспанії, Польщі, Швеції та Словаччини, а також гру 1/8 фіналу.