Одне з міст-господарів Євро-2020 позбавили права проведення турніру

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Більбао позбавлений права на проведення матчів чемпіонату Європи з футболу, повідомила адміністрація міста. Європейський союз футбольних асоціацій (UEFA) прийняв таке рішення після того, як іспанська влада не змогла гарантувати допуск уболівальників на трибуни в умовах обмежень, введених для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, передає УНН.

Деталі

“Більбао не прийматиме Євро-2020 і відкидає можливі закиди в зв’язку з цим на свою адресу. Це одностороннє рішення UEFA і позиція Федерації футболу Іспанії, якій ніколи не подобався Більбао як місце проведення Євро-2020. Ми покладаємо на них відповідальність за те, що сталося”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Раніше повідомлялося, що шотландський Глазго і столиця Ірландії Дублін ризикують бути виключеними зі списку міст, які приймуть цього літа матчі чемпіонату Європи з футболу. Влада Шотландії і уряд Ірландії досі не змогли, за даними ЗМІ, надати гарантії Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо присутності уболівальників на шотландському стадіоні “Хемпден-парк” і дублінській арені “Авіва”.

Довідка

Чемпіонат Європи повинен був пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, але через пандемію коронавируса був перенесений на рік вперед. Він мав відбутися 11 червня — 11 липня 2021 року в 12 європейських містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі.

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