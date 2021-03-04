Два міста-господаря Євро-2020 можуть позбутися права проведення через ситуацію з COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Шотландський Глазго і столиця Ірландії Дублін ризикують бути виключеними зі списку міст, які приймуть цього літа гри чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомила в четвер мовна корпорація BBC, передає УНН.

Деталі

За менш ніж 100 днів до проведення європейської першості влада Шотландії і уряд Ірландії досі не змогли, за її даними, надати гарантії Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо присутності уболівальників на шотландському стадіоні “Хемпден-парк” і дублінській арені “Авіва” .

За відомістю інформованого джерела, обізнаного про плани підготовки до турніру в Глазго і Дубліні, ситуація з уболівальниками там “дуже погана”, оскільки ірландський уряд і керівництво Шотландії “дотримуються набагато більш жорсткого підходу до COVID-19”, ніж влади інших країн і регіонів, де пройдуть ігри Євро-2020. У середу міністерка охорони здоров’я північного регіону Великої Британії Джин Фріман заявила, що участь в турнірі “дійсно відіграє велику роль” для Шотландії, проте можливість відвідування фанатами матчів залежить від того, як “ми всі будемо дотримуватися правил”, а також від наявності вакцин від коронавірусу.

Контекст

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив на цьому тижні, що Лондон у разі потреби може запропонувати УЄФА провести більше матчів Євро-2020. “Ми, зокрема, приймаємо півфінальний і фінальний матчі, і якщо він (союз) хоче провести будь-які ще матчі, ми, безумовно, готові до цього”, — запевнив прем’єр.

Як повідомлялося раніше, УЄФА розраховує, що на матчах чемпіонату Європи дозволена заповнюваність арен буде становити не менше 50% від загальної місткості, і визначиться з форматом допуску глядачів на матчі турніру 7 квітня.

Довідка

Чемпіонат Європи повинен був пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, але через пандемію коронавірусу був перенесений на рік вперед. Він відбудеться 11 червня — 11 липня 2021 року в 12 європейських містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі.

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