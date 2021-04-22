Один из городов-хозяев Евро-2020 лишили права проведения турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бильбао лишен права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу, сообщила администрация города. Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) принял такое решение после того, как испанские власти не смогли гарантировать допуск болельщиков на трибуны в условиях ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, передает УНН.
Детали
“Бильбао не будет принимать Евро-2020 и отвергает возможные упреки в связи с этим в свой адрес. Это одностороннее решение UEFA и позиция Федерации футбола Испании, которой никогда не нравился Бильбао как место проведения Евро-2020. Мы возлагаем на них ответственность за произошедшее”, — говорится в сообщении.
Контекст
Ранее сообщалось, что шотландский Глазго и столица Ирландии Дублин рискуют быть исключенными из списка городов, которые примут нынешним летом игры чемпионата Европы по футболу. Власти Шотландии и правительство Ирландии до сих пор не смогли, по данным СМИ, предоставить гарантии Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно присутствия болельщиков на шотландском стадионе “Хэмпден-парк” и дублинской арене “Авива”.
Справка
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год вперед. Он должен был состояться 11 июня — 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.