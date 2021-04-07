Уменьшили количество сахара и запретили сосиски: в Украине утвердили новые нормы школьного питания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
"С кейтерингом, диетическим питанием и в соответствии с нормами ВОЗ. Обновлено нормы питания детей в организованных коллективах", - написал Ляшко.
Детали
Так, Ляшко отметил, что изменилось:
• Ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок, рыбных консервов, что будет способствовать профилактике развития избыточного веса и ожирения, развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
• Порядком организации питания предоставлена возможность выбирать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения.
• Впервые предусмотрено требование по организации питания детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки.
• Сразу отмечу, что нормы обновлено с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о принципах здорового питания и с учетом физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии.
Дополнение
В Украине вступил в силу Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который предусматривает подвоз в школы учеников, проживающих на расстоянии более чем в 2 км от школы, а также прохождение профилактических медосмотров для работников школ и внедрение диетического меню в буфетах.
В августе прошлого года Кабмин одобрил реформу питания в школах.
В конце 2019 года Президент Украины подписал Указ "О неотложных мерах по улучшению здоровья детей". Во исполнение указа разрабатывалась национальная стратегия развития безопасной и здоровой образовательной среды.