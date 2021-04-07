Зменшили кількість цукру та заборонили сосиски: в Україні затвердили нові норми шкільного харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уряд затвердив нові норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, тепер обмежено кількість солі та цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
“З кейтерингом, дієтичним харчуванням та відповідно до норм ВООЗ. Оновлено норми харчування дітей в організованих колективах”, — написав Ляшко.
Деталі
Так, Ляшко зазначив, що змінилось:
• Обмежено кількість солі та цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок, рибних консервів, що сприятиме профілактиці розвитку надлишкової ваги та ожиріння, розвитку захворювань серцево-судинної системи.
• Порядком організації харчування надано можливість обирати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу — кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей та власними силами закладу.
• Вперше передбачено вимогу щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної довідки.
• Відразу зазначу, що норми оновлено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах та енергії.
Доповнення
В Україні набув чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який передбачає підвезення до шкіл учнів, що проживають на відстані у понад 2 км від школи, а також проходження профілактичних медоглядів для працівників шкіл і впровадження дієтичного меню у буфетах.
У серпні минулого року Кабмін схвалив реформу харчування в школах.
Наприкінці 2019 року Президент України підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей”. На виконання указу розроблялась національна стратегія розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.