Медогляди, заборона снеків та дієтменю: в Україні набув чинності санітарний регламент для шкіл

Ключовими особливостями цього Санітарного регламенту є наступні:

▪️ учні, які проживають на відстані більше двох кілометрів від закладу освіти повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл;

▪️ працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди, у разі порушення термінів проходження профілактичних медичних оглядів працівники не повинні допускатися до школи та залучення освітнього процесу;

▪️ оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена, також чітко встановлені вимоги до благоустрою територій шкіл, встановлено, хто несе відповідальність та хто повинен слідкувати за дотриманням цих норм;

▪️ дозволено використання в закладах освіти дротового, або бездротового підключення до мережі інтернет. В разі якщо використовується бездротове підключення, тобто роутер та Wi-Fi - вони повинні бути на висоті не менше двох метрів від підлоги та відключатися в позанавчальний час;

▪️ встановлюються вимоги до комп’ютерного обладнання, яке використовується в закладах освіти, оскільки раніше використовувалися застарілі норми 2001 року;

▪️ учнів які часто хворіють на простудні захворювання, ревматизм, ангіни - рекомендовано розміщувати в третьому ряді від вікна.

Окрім того, санітарним регламентом чітко прописано, що можуть бути дозволені, і повинні бути в кожному закладі освіти внутрішні санітарні вузли, а також встановлений перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах, автоматах. Зокрема, це снеки (такі як: чипси, сухарики, попкорн, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солена риба).

Також наказом встановлена група харчових продуктів, які повинні бути у щоденному шкільному раціоні учнів, наприклад: злакові, фрукти, овочі, ягоди, молочні продукти. Тепер у разі, якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря, або педіатра про те, що є певні дієтичні потреби - то власник закладу вимушений організувати окреме харчування для цієї дитини з урахуванням дієтичних потреб.

Нагадаємо, у серпні Кабмін схвалив реформу харчування в школах. Наприкінці 2019 року Президент України підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей". На виконання указу розроблялась національна стратегія розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Було виділено 400 млн грн державних коштів на ремонти шкільних їдалень і харчоблоків.