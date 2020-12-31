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Медосмотры, запрет снеков и диетменю: в Украине вступил в силу санитарный регламент для школ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который предусматривает подвоз в школы учеников, проживающих на расстоянии более чем в 2 км от школы, а также прохождение профилактических медосмотров для работников школ и внедрение диетического меню в буфетах, передает УНН.

Медосмотры, запрет снеков и диетменю: в Украине вступил в силу санитарный регламент для школ

Ключевыми особенностями этого Санитарного регламента являются следущие:

▪️ учащиеся, проживающие на расстоянии более двух километров от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы;

▪️ работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры, в случае нарушения сроков прохождения профилактических медицинских осмотров работники не должны допускаться в школу и привлекаться к образовательному процессу;

▪️ аренда школ не под образовательные потребности четко запрещена, также четко установлены требования к благоустройству территорий школ, установлено, кто несет ответственность и кто должен следить за соблюдением этих норм;

▪️ разрешено использование в учебных заведениях проводного или беспроводного подключения к сети интернет. В случае если используется беспроводное подключение, то есть роутер и Wi-Fi - они должны быть на высоте не менее двух метров от пола и отключаться во внеучебное время;

▪️ устанавливаются требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях, поскольку ранее использовались устаревшие нормы 2001 года;

▪️ учеников, часто болеющих простудными заболеваниями, ревматизмом, ангиной - рекомендуется размещать в третьем ряду от окна.

Кроме того, санитарным регламентом четко прописано, что могут быть разрешены, и должны быть в каждом учебном заведении внутренние санитарные узлы, а также установлен перечень пищевых продуктов, которые запрещено продавать в школьных буфетах, автоматах. В частности, это снеки (такие как: чипсы, сухарики, попкорн, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба).

Также приказом установлена группа пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся, например: злаковые, фрукты, овощи, ягоды, молочные продукты. Теперь в случае, если у ребенка есть справка от семейного врача, или педиатра о том, что есть определенные диетические потребности, то владелец заведения вынужден организовать отдельное питание для этого ребенка - с учетом диетических потребностей.

Напомним, в августе Кабмин одобрил реформу питания в школах. В конце 2019 года Президент Украины подписал Указ "О неотложных мерах по улучшению здоровья детей". Во исполнение указа разрабатывалась национальная стратегия развития безопасной и здоровой образовательной среды. Было выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков.

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