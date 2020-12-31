Медосмотры, запрет снеков и диетменю: в Украине вступил в силу санитарный регламент для школ

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который предусматривает подвоз в школы учеников, проживающих на расстоянии более чем в 2 км от школы, а также прохождение профилактических медосмотров для работников школ и внедрение диетического меню в буфетах, передает УНН.