Уменьшение количества больных можно зафиксировать через 2 недели после "карантина выходного дня" - Степанов

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе, мы видели многочисленные остановки работы предприятий общественного питания или фитнес центров с стороны Национальной полиции. Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - отметил министр.

По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий - жизненная необходимость.

"Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост ... Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, и вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя максимум выйти на улицу просто прогуляться, то таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и как следствие уменьшение количества заболевших ... Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни, результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного карантина выходного дня, после соблюдения всех ограничений, установленных в государстве. Хочу подчеркнуть, что все ограничения - это жизненная необходимость", - добавил Степанов.

Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.

Как ранее сообщал УНН, глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Так, в правительстве прогнозируют до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тыс.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19.

Так, при сильного роста количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.