Зменшення кількості хворих можна зафіксувати через 2 тижні після "карантину вихідного дня" - Степанов

“Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію карантин вихідного дня — це вже другий вихідний, який він буде діяти. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі, ми бачили численні зупинки роботи закладів громадського харчування або фітнес центрів зі сторони Національної поліції. Для нас важливо виконати всі правила і дотриматися всіх правил, саме карантину вихідного дня”, — зазначив міністр.

За його словами, дотримання всіх протиепідемічних заходів — життєва необхідність.

“Згідно з нашими розрахунками ми можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити розповсюдження хвороби і зупинити різке зростання...Коли у нас є карантин вихідного дня і працюють виключно продуктові магазини або аптеки, і ви проводите цю суботу-неділю з родиною, нікуди не виходячи, максимум вийти на вулицю просто прогулятися, то у такий спосіб ми розраховуємо на зменшення контактів і, як наслідок, зменшення кількості захворілих...Неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити відповідне зменшення хвороби, результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дійсно проведеного карантину вихідного дня, після дотримання всіх тих обмежень, які встановлені у державі. Хочу наголосити, що всі обмеження — це життєва необхідність”, — додав Степанов.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекордом для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.

Як раніше повідомляв УНН, голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

Так, в уряді прогнозують до кінця року добовий приріст хворих на COVID-19 до 20 тисяч.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19.

Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився “карантином вихідного дня” — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.