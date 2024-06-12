Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе имущественный комплекс ГП "Зирненский спиртовой завод". Об этом заявил председатель ФГИУ Виталий Коваль, пишет УНН.

Детали

Зирненский спиртовой завод на Ровенщине успешно приватизирован за 60 миллионов гривен. В торгах на Prozorro.Продажи соревновались 3 участника, подняв стоимость лота в 3,2 раза - говорится в заметке.

По словам Коваля, новый владелец получает действующее предприятие, специализирующееся на производстве высококачественных спиртных напитков. 2023 году общий доход предприятия составил 151,6 млн грн, в I квартале 2024 года - 843 тыс. грн.

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

Кроме стоимости актива, новый владелец должен уплатить НДС и погасить долговые обязательства перед бюджетом в сумме 50,5 млн грн.

Напомним

Фонд государственного имущества определил стартовую цену гостиницы "Украина" в Киеве. Ее собираются продать не менее чем за 1,048 млрд грн. Стартовую стоимость определила аукционная комиссия, ее еще должен утвердить Кабинет министров.