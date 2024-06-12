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Зірненський спиртзавод на Рівненщині продали за 60 мільйонів гривень

Зірненський спиртзавод на Рівненщині продали за 60 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 15971 перегляди

Фонд державного майна України успішно продав майновий комплекс Державного підприємства "Зірненський спиртовий завод" у Рівненській області за 60 мільйонів гривень через аукціон на Prozorro.Продажі.

Фонд державного майна України продав на аукціоні майновий комплекс ДП "Зірненський спиртовий завод". Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль, пише УНН.

Деталі 

Зірненський спиртовий завод на Рівненщині успішно приватизовано за 60 мільйонів гривень. У торгах на Prozorro.Продажі змагалися 3 учасники, піднявши вартість лота у 3,2 раза

- йдеться в дописі. 

За словами Коваля, новий власник отримує діюче підприємство, що спеціалізується на виробництві високоякісних спиртних напоїв.У 2023 році загальний дохід підприємства склав 151,6 млн грн, у І кварталі 2024 року - 843 тис. грн.

Фонд держмайна продав з аукціону підприємство, що належить підсанкційному олігарху з рф Саввіді10.06.24, 19:23 • 27724 перегляди

Окрім вартості активу, новий власник має сплатити ПДВ та погасити боргові зобов'язання перед бюджетом у сумі 50,5 млн грн.

Нагадаємо

Фонд державного майна визначив стартову ціну готелю "Україна" в Києві. Його збираються продати не менше ніж за 1,048 млрд грн. Стартову вартість визначила аукціонна комісія, її ще має затвердити Кабінет міністрів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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