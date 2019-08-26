Звезда "Игры престолов" сыграет в новом фильме Marvel
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Актер Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом блокбастере "Вечные" от студии Marvel. Об этом заявил глава Marvel Кевин Фейдж во время фестиваля D23. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
Гарингтон сыграет в фильме роль Дейна Уитмана, также известного как Черный Рыцарь. Сам актер пока не прокомментировал свою роль.
Фильм "Вечные" основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel о расе суперлюдей.
Премьера ленты запланирована на ноябрь 2020 года.
Вместе с Гарингтоном в фильме сыграют Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Мэдден, Брайан Тайри Генри, Кумейл Нанджиани, Лорен Ридлофф и Дон Ли.
Напомним, в Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов".