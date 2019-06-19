В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Северной Ирландии начались съемки приквела сериала HBO "Игры престолов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Belfast Telegraph.
Мир драконов, льда и пламени вернулся в Северную Ирландию со съемками серии приквелов “Игры престолов”. Проект получил рабочее название “Долгая ночь”.
Напомним, в приквеле популярного сериала “Игра престолов” будут сниматься актеры, сыгравшие юных волшебников Альбуса Дамблдора и Гелерта Гриндельвальда с киновселенной “Гарри Поттера”.
Как сообщал УНН, актер “Игры престолов” Кит Харингтон находится в реабилитационном центре.
Напомним, новый фильм из трилогии “Звездных войн” снимут создатели сериала “Игра престолов” Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс.