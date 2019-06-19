У Північній Ірландії розпочалися зйомки приквелу “Гри престолів”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Північній Ірландії розпочалися зйомки приквелу серіалу HBO “Гри престолів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Belfast Telegraph.
Світ драконів, льоду та полум’я повернувся до Північної Ірландії зі зйомками серії приквелів “Ігри престолів”. Проект отримав робочу назву “Довга ніч”.
Нагадаємо, у приквелі до популярного серіалу “Гра престолів” зніматимуться актори, які зіграли юних чарівників Альбуса Дамблдора та Ґелерта Ґріндельвальда з кіновсесвіту “Гаррі Поттера”.
Як повідомляв УНН, актор “Гри престолів” Кіт Герінгтон знаходиться в реабілітаційному центрі.
Нагадаємо, новий фільм з трилогії “Зоряних воєн” знімуть творці серіалу “Гра престолів” Девід Бениофф і Ден Вайсс.