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Актор "Гри престолів" знаходиться в реабілітаційному центрі - ЗМІ

Актор "Гри престолів" знаходиться в реабілітаційному центрі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14328 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Актор "Гри престолів" Кіт Герінгтон знаходиться в реабілітаційному центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Inside Edition.

Повідомляється, що Кіт Герінгтон, який зіграв у серіалі "Гра престолів" Джона Сноу, вже місяць знаходиться в реабілітаційному центрі в Коннектикуті.

"Кіт вирішив використати перерву в своєму графіку як можливість провести деякий час для оздоровлення, щоб попрацювати над деякими особистими питаннями", - зазначив представник Герінгтона.

Зазначається, що восьмий сезон "Гри престолів" закінчився 19 травня, і для Герінгтона, ймовірно, після цього настали важкі часи.

Раніше в Інтернеті з’явилось відео за кадром "Гри престолів", на якому видно, як Герінгтона шокували кінцеві дії його персонажа, і як читання остаточного сценарію викликало сльози в актора.

Крім того, актор зазначив, що зламався під час зйомок заключного епізоду серіалу.

Нагадаємо, актори "Гри престолів" Кіт Герінгтон і Роуз Леслі одружилися.

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