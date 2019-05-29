Актор "Гри престолів" знаходиться в реабілітаційному центрі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Актор "Гри престолів" Кіт Герінгтон знаходиться в реабілітаційному центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Inside Edition.
Повідомляється, що Кіт Герінгтон, який зіграв у серіалі "Гра престолів" Джона Сноу, вже місяць знаходиться в реабілітаційному центрі в Коннектикуті.
"Кіт вирішив використати перерву в своєму графіку як можливість провести деякий час для оздоровлення, щоб попрацювати над деякими особистими питаннями", - зазначив представник Герінгтона.
Зазначається, що восьмий сезон "Гри престолів" закінчився 19 травня, і для Герінгтона, ймовірно, після цього настали важкі часи.
Раніше в Інтернеті з’явилось відео за кадром "Гри престолів", на якому видно, як Герінгтона шокували кінцеві дії його персонажа, і як читання остаточного сценарію викликало сльози в актора.
Крім того, актор зазначив, що зламався під час зйомок заключного епізоду серіалу.
Нагадаємо, актори "Гри престолів" Кіт Герінгтон і Роуз Леслі одружилися.