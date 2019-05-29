Актер "Игры престолов" находится в реабилитационном центре - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Актер "Игры престолов" Кит Харингтон находится в реабилитационном центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Inside Edition.
Сообщается, что Харингтон, сыгравший в сериале "Игра престолов" Джона Сноу, уже месяц находится в реабилитационном центре в Коннектикуте.
"Кит решил использовать перерыв в своем графике как возможность провести некоторое время для оздоровления, чтобы поработать над некоторыми личными вопросами", - отметил представитель Харингтона.
Отмечается, что восьмой сезон "Игры престолов" закончился 19 мая, и для Харингтона, вероятно, после этого наступили тяжелые времена.
Ранее в интернете появилось видео за кадром "Игры престолов", на котором видно, как Харингтона шокировали конечные действия его персонажа, и как чтение окончательного сценария вызвало слезы у актера.
Кроме того, актер отметил, что сломался во время съемок заключительного эпизода сериала.
Напомним, актеры "Игры престолов" Харингтон и Роуз Лесли поженились.