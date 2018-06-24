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"Гра престолів": актори Кіт Герінгтон і Роуз Леслі одружилися

"Гра престолів": актори Кіт Герінгтон і Роуз Леслі одружилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі “Гра престолів” Кіт Герінгтон і актриса Роуз Леслі, яка зіграла кохану героя, одружилися в суботу. Про це повідомила телерадіомовна корпорація BBC, передає УНН.

Весілля відбулося в шотландській області Абердіншир, де виросла Леслі. Церемонія одруження пройшла в церкві поблизу міста Інверурі. Уклавши шлюб, молодята вирушили в замок, що належить батькові нареченої, де був влаштований прийом з нагоди події.

На урочистостях були присутні кілька колег Харінгтона і Леслі по знімальному майданчику, включаючи актора Пітера Дінклейджа і актрис Мейсі Вільямс, Софі Тернер і Емілію Кларк.

Пара познайомилася на зйомках серіалу в 2012 році. Про заручини Харінгтона і Леслі стало відомо у вересні минулого року. Серіал HBO “Гра престолів” створений за мотивами циклу романів “Пісня льоду і полум’я” Джорджа Мартіна. Прем’єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року. Серіал є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення. Заключний (восьмий) сезон саги, як очікується, вийде в ефір в 2019 році.

Як повідомляв УНН, головна пара з “Гри Престолів” сьогодні зіграє весілля.

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