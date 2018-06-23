Головна пара з “Гри Престолів” сьогодні зіграє весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Зірки одного з найпопулярніших серіалів століття “Гра Престолів” Кіт Харінгтон та Роуз Леслі в суботу зіграють весілля на північному сході Шотландії, передає УНН з посиланням на BBC.
Пара познайомилася на зйомках серіалу ще у 2012 році. За сюжетом Харінгтон та Леслі, що виконали ролі Джона Сноу та Ігрітт, мали грати закоханих. Про свої заручини пара оголосила ще у вересні.
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Як відомо, весілля має відбутись в шотландському Вордхілл в Абердінширі, де батько актриси, Себастьян Леслі, має замок.
Ще одна акторка з “Гри Престолів ”, Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргарієн, прибула до Абердіна ще у п’ятницю.
Як повідомляв УНН, актори серіалу “Гра престолів” ознайомилися зі сценарієм останнього епізоду серіалу.