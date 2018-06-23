Главная пара из "Игры престолов" сегодня сыграет свадьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Звезды одного из самых популярных сериалов века "Игра Престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли в субботу сыграют свадьбу на северо-востоке Шотландии, передает УНН со ссылкой на BBC.
Пара познакомилась на съемках сериала еще в 2012 году. По сюжету Харингтон и Лесли, что исполнили роли Джона Сноу и Игритт, должны были играть влюбленных. О своей помолвке пара объявила еще в сентябре.
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Как известно, свадьба должна состояться в шотландском Вордхилл в Абердиншир, где отец актрисы, Себастьян Лесли, имеет замок.
Еще одна актриса из "Игры престолов", Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен, прибыла в Абердин еще в пятницу.
Как сообщал УНН, актеры сериала "Игра престолов" ознакомились со сценарием последнего эпизода сериала.