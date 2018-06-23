Главная пара из "Игры престолов" сегодня сыграет свадьбу

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 41255 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 95802 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107118 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122461 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141395 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145711 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 185221 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157117 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143184 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Главная пара из "Игры престолов" сегодня сыграет свадьбу

Главная пара из "Игры престолов" сегодня сыграет свадьбу

Киев  •  УНН

 • 11119 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Звезды одного из самых популярных сериалов века "Игра Престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли в субботу сыграют свадьбу на северо-востоке Шотландии, передает УНН со ссылкой на BBC.

Пара познакомилась на съемках сериала еще в 2012 году. По сюжету Харингтон и Лесли, что исполнили роли Джона Сноу и Игритт, должны были играть влюбленных. О своей помолвке пара объявила еще в сентябре.

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Как известно, свадьба должна состояться в шотландском Вордхилл в Абердиншир, где отец актрисы, Себастьян Лесли, имеет замок.

Еще одна актриса из "Игры престолов", Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен, прибыла в Абердин еще в пятницу.

Как сообщал УНН, актеры сериала "Игра престолов" ознакомились со сценарием последнего эпизода сериала.

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