Творці "Гри престолів" зніматимуть наступні "Зоряні війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Новий фільм з трилогії “Зоряних воєн” знімуть творці серіалу “Гра престолів” Девід Бениофф і Ден Вайсс. Про це повідомляє у вівторок видання The Verge, передає УНН.
За словами генерального директора Disney Боба Айгера, компанія вже уклала угоду про зйомки фільму, який вийде на екрани в 2022 році, з Беніоффом і Вайссом.
“Три роки — це достатній термін, щоб перевести подих і по справжньому підготуватися до наступного фільму. Ми уклали угоду з Беніоффом і Вайссом, і наступний фільм буде їхнім”, — заявив Айгер.
Раніше в лютому на офіційному сайті “Зоряних воєн” було опубліковано заяву, що Беніофф і Уайсс стануть сценаристами і спродюсують серію фільмів, дія яких розгорнеться у всесвіті “Зоряних воєн”.
Disney отримала права на кіновсесвіту “Зоряних воєн” в жовтні 2012 року разом з купівлею кіностудії Lucasfilm.
Як повідомляв УНН, інцидент з чашкою Starbucks в кадрі “Гри престолів” приніс компанії понад 2 млрд доларів.