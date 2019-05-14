Творці "Гри престолів" зніматимуть наступні "Зоряні війни"

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Новий фільм з трилогії “Зоряних воєн” знімуть творці серіалу “Гра престолів” Девід Бениофф і Ден Вайсс. Про це повідомляє у вівторок видання The Verge, передає УНН.

За словами генерального директора Disney Боба Айгера, компанія вже уклала угоду про зйомки фільму, який вийде на екрани в 2022 році, з Беніоффом і Вайссом.

“Три роки — це достатній термін, щоб перевести подих і по справжньому підготуватися до наступного фільму. Ми уклали угоду з Беніоффом і Вайссом, і наступний фільм буде їхнім”, — заявив Айгер.

Раніше в лютому на офіційному сайті “Зоряних воєн” було опубліковано заяву, що Беніофф і Уайсс стануть сценаристами і спродюсують серію фільмів, дія яких розгорнеться у всесвіті “Зоряних воєн”.

Disney отримала права на кіновсесвіту “Зоряних воєн” в жовтні 2012 року разом з купівлею кіностудії Lucasfilm.

Як повідомляв УНН, інцидент з чашкою Starbucks в кадрі “Гри престолів” приніс компанії понад 2 млрд доларів.

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