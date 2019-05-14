Создатели "Игры престолов" будут снимать следующие "Звездные войны"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Новый фильм из трилогии “Звездных войн” снимут создатели сериала “Игра престолов” Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс. Об этом сообщает во вторник издание The Verge, передает УНН.
По словам генерального директора Disney Боба Айгера, компания уже заключила соглашение о съемках фильма, который выйдет на экраны в 2022 году, с Бениоффом и Уайссом.
“Три года — это достаточный срок, чтобы перевести дыхание и по настоящему подготовиться к следующему фильму. Мы заключили сделку с Бениоффом и Уайссом, и следующий фильм будет их”, — заявил Айгер.
Ранее в феврале на официальном сайте “Звездных войн” было опубликовано заявление, что Бениофф и Уайсс станут сценаристами и спродюсируют серию фильмов, действие которых развернется во вселенной “Звездных войн”.
Disney получила права на киновселенную “Звездных войн” в октябре 2012 года вместе с покупкой киностудии Lucasfilm.
Как сообщал УНН, инцидент с чашкой Starbucks в кадре “Игры престолов” принес компании более 2 млрд долларов.