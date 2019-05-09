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Інцидент з чашкою Starbucks в кадрі "Гри престолів" приніс компанії понад 2 млрд доларів

Інцидент з чашкою Starbucks в кадрі "Гри престолів" приніс компанії понад 2 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Американська компанія Starbucks за кілька днів, імовірно, отримала близько 2,3 мільярда доларів США через конфуз із пластиковою чашкою в останньому епізоді серіалу “Гри престолів”. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.

За оцінками генерального директора з маркетингу компанії Hollywood Branded Стейсі Джоунс “Starbucks за кілька днів після інциденту отримала безкоштовну рекламу в розмірі 2,3 мільярда доларів після того, як під час епізоду „Ігри престолів“ була виявлена сучасна кавова чашка, і виявилося, що це була навіть не чашка Starbucks”. До цього вона додала, що вважає цей казус можливістю для компанії, що зустрічається раз у житті.

У неділю в 4-му епізоді 8 сезону серіалу “Гри престолів” в кадрі з’явилася одноразова чашка для кави з логотипом, ніби, схожим на Starbucks. Фанати розповсюдили в соцмережах кадри з кіноляпом коментуючи цю чашку як напій зі Starbucks.

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Згодом компаіня HBO, яка знімає серіал, повідомила, що чашку на знімальний майданчик принесла одна з акторок, і це не було рекламою — знімальна група просто прогледіла чужорідний елемент. Епізод з чашкою швидко виправили, проте кадри встигли широко розійтися як у соцмережах, та і в ЗМІ.

Раніше британська актриса Софі Тернер, яка виконала роль Санси Старк в серіалі “Гра престолів”, таємно вийшла заміж в Лас-Вегасі.

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