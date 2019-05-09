Инцидент с чашкой Starbucks в кадре "Игры престолов" принес компании более 2 млрд долларов

По оценкам генерального директора по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс “Starbucks через несколько дней после инцидента получила бесплатную рекламу в размере 2,3 миллиарда долларов после того, как во время эпизода „Игры престолов“ была обнаружена современная кофейная чашка, и оказалось, что это была даже не чашка Starbucks”, — идется в сообщении издания. До этого, Джонс добавила, что считает этот казус возможностью для компании, которая встречается раз в жизни.

В воскресенье (понедельник по киевскому времени) в 4-м эпизоде 8 сезона сериала “Игры престолов” в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, вроде, похожая на Starbucks. Фанаты распространили в соцсетях кадры с киноляпом комментируя эту чашку как напиток со Starbucks.

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Впоследствии компания HBO, которая снимает сериал, сообщила, что чашку на съемочную площадку принесла одна из актрис, и это не было рекламой — съемочная группа просто проглядела чужеродный элемент. Эпизод с чашкой быстро исправили, однако кадры успели широко разойтись как в соцсетях, да и в СМИ.

Ранее британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Санси Старк в сериале “Игра престолов”, тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.