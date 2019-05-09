Инцидент с чашкой Starbucks в кадре "Игры престолов" принес компании более 2 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Американская компания Starbucks несколько дней, вероятно, получила около 2,3 миллиарда долларов США конфуз с пластиковой чашкой в последнем эпизоде сериала “Игры престолов”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
По оценкам генерального директора по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс “Starbucks через несколько дней после инцидента получила бесплатную рекламу в размере 2,3 миллиарда долларов после того, как во время эпизода „Игры престолов“ была обнаружена современная кофейная чашка, и оказалось, что это была даже не чашка Starbucks”, — идется в сообщении издания. До этого, Джонс добавила, что считает этот казус возможностью для компании, которая встречается раз в жизни.
В воскресенье (понедельник по киевскому времени) в 4-м эпизоде 8 сезона сериала “Игры престолов” в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, вроде, похожая на Starbucks. Фанаты распространили в соцсетях кадры с киноляпом комментируя эту чашку как напиток со Starbucks.
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Впоследствии компания HBO, которая снимает сериал, сообщила, что чашку на съемочную площадку принесла одна из актрис, и это не было рекламой — съемочная группа просто проглядела чужеродный элемент. Эпизод с чашкой быстро исправили, однако кадры успели широко разойтись как в соцсетях, да и в СМИ.
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