Зірка "Гри престолів" таємно вийшла заміж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Британська актриса Софі Тернер, яка виконала роль Санса Старк в серіалі "Гра престолів", таємно вийшла заміж в Лас-Вегасі. Про це повідомляє Daily Mirror, передає УНН.
Повідомляється, що чоловіком артистки став американський співак, музикант і актор Джо Джонас.
За данімі видання, секретна церемонія відбулася після музичної премії Billboard Music Awards. Потім вона потрапила на відео. Молодята обмінялися клятвами, пообіцявши любити один одного до кінця своїх днів.
Пара оголосила про свої заручини в жовтні 2017 року.
На початку цього тижня з'явилися повідомлення про те, що Софі і Джо планували одружитися на церемонії у Франції в червні.
Ще невідомо, планувалася чи весілля у Вегасі або була спонтанною.
Нагадаємо, на каналі HBO висловилися проти вживання Трампом фраз з "Гри престолів".