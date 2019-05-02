Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале “Игра престолов”, тайно вышла замуж в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mirror, передает УНН.
Сообщается, что супругом артистки стал американский певец, музыкант и актер Джо Джонас.
За даними издания, секретная церемония произошла после музыкальной премии Billboard Music Awards. Затем она попала на видео. Молодожены обменялись клятвами, пообещав любить друг друга до конца своих дней.
Пара объявила о своей помолвке в октябре 2017 года.
В начале этой недели появились сообщения о том, что Софи и Джо планировали жениться на церемонии во Франции в июне.
Еще неизвестно, планировалась ли свадьба в Вегасе или была спонтанной.
Напомним, на канале HBO высказались против употребления Трампом фраз из “Игры престолов”.