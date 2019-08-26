Зірка "Гри престолів" зіграє у новому фільмі Marvel
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Актор Кіт Герінгтон, відомий за роллю Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", зіграє у новому блокбастері "Вічні" від студії Marvel. Про це заявив глава Marvel Кевін Фейдж під час фестивалю D23. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
Гарінгтон зіграє у стрічці роль Дейна Вітмана, також відомого як Чорний Лицар. Сам актор поки не прокоментував свою роль.
Фільм "Вічні" заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel про расу суперлюдей.
Прем’єра стрічки запланована на листопад 2020 року.
Разом з Гарінгтоном у фільмі зіграють Сальма Хаєк, Анджеліна Джолі, Річард Медден, Браян Тайрі Генрі, Кумейл Нанджіані, Лорен Рідлофф і Дон Лі.
Нагадаємо, у Північній Ірландії розпочалися зйомки приквелу “Гри престолів”.