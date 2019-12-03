Зима отступает: на этой неделе прогнозируют до 9 градусов тепла

"В следующие трое суток, 4-6 декабря, без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-7° мороза, в Карпатах до минус 10°; днем 4 декабря от 3° мороза до 2° тепла, 5-6 декабря 0-6° тепла, в пятницу на юге страны до 9°.

Напомним, 2 декабря с запада на территорию Украины переместился циклон, который, двигаясь в северо-центральном направлении, вызвал осложнения погодных условий, выпадение мокрого снега и гололедицу. Образовался снежный покров от 2 до 7 см, в горных районах, западных областях - до 10 см.