Зима відступає: цього тижня прогнозують до 9 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Найближчими днями в Україні не очікується істотних опадів, а вже у п'ятницю прогнозується до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби, 4-6 грудня, без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-7° морозу, в Карпатах до мінус 10°; вдень 4 грудня від 3° морозу до 2° тепла, 5-6 грудня 0-6° тепла, у пятницю на півдні країни до 9°.
Нагадаємо, 2 грудня з заходу на територію України перемістився циклон, який, рухаючись в північно-центральному напрямку, спричинив ускладнення погодних умов, випадання мокрого снігу та ожеледицю. Утворився сніговий покров від 2 до 7 см, у гірських районах, західних областях - до 10 см.