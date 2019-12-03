Водіїв попередили про засніжені дороги

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Автодороги державного значення станом на ранок вівторка, 3 грудня, у низці областей України місцями засніжені, подекуди спостерігається ожеледиця. Заторів не фіксувалося, були лише поодинокі випадки зупинок вантажівок на підйомах у трьох областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.