Водіїв попередили про засніжені дороги

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Автодороги державного значення станом на ранок вівторка, 3 грудня, у низці областей України місцями засніжені, подекуди спостерігається ожеледиця. Заторів не фіксувалося, були лише поодинокі випадки зупинок вантажівок на підйомах у трьох областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 годину 3 грудня та в нічний час помірні опади були в Сумський області, центральних, східних та частині південних областей. Покриття на автодорогах державного значення, де спостерігались опади, – місцями засніжені та мокрі. У Вінницький та Миколаївській областях ожеледиця. Середня температура повітря коливається від -5 до +2°С. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -3...-5°С", - повідомили дорожники.

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"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення було забезпечено, заторів в русі не було зафіксовано", - запевнили в агентстві.

Проте, як вказано, були поодинокі випадки зупинок вантажних автомобілів на підйомах через зношеність протекторів в Полтавський, Дніпропетровській та Запорізький областях. Щодо цих випадків, повідомляється, було оперативне реагування дорожніх служб, ДСНС та патрульної поліції.

Загалом же такі погодні умови пояснили в Укравтодорі циклоном, який 2 грудня перемістився з заходу на територію України і, рухаючись в північно-центральному напрямку, спричинив ускладнення погодних умов, випадання мокрого снігу та ожеледицю. Утворився сніговий покров від 2 до 7 см. У гірських районах, західних областях - до 10 см.

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Нагадаємо, 3 грудня в Україні буде сніжно.

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