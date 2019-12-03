Сьогодні в Україні буде сніжно
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. По Україні у вівторок, 3 грудня, буде сніжно. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 10 градусів морозу до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"3 грудня сніг, вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значний сніг, вдень на Правобережжі невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах протягом доби 5-10° морозу. У південній частині дощ, вночі з мокрим снігом, подекуди ожеледь; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - повідомили синоптики.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних та західних областях пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде в грудні.