Синоптики розповіли, яка погода буде в грудні

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Середня місячна температура у грудні цього року в України прогнозується на рівні від 4° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що для деяких регіонів країни дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.