Синоптики розповіли, яка погода буде в грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Середня місячна температура у грудні цього року в України прогнозується на рівні від 4° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що для деяких регіонів країни дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
“Середня місячна температура передбачається від 4° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень”, — повідомили синоптики.
Зазначається, що місячна кількість опадів очікується 34-72 мм, на Закарпатті 82-108 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Згідно зі спостереженнями синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3° тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 21-37° морозу, у південних областях 17-28° морозу; абсолютний максимум — 10-18° тепла, у південній частині країни та на Прикарпатті місцями 19-20°, в Криму до 25° тепла.
Так, середня місячна кількість опадів 33-67 мм, в гірських районах та на Закарпатті 68-174 мм.
“На більшій частині території країни утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні він встановлюється не кожного року.
У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг — тумани та ожеледь”, — розповіли у гідрометцентрі.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні.