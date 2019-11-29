Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Средняя месячная температура в декабре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что близко к средним многолетним значениям", - сообщили синоптики.
Отмечается, что месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Согласно наблюдениям синоптиков, средняя месячная температура воздуха составит 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 21-37° мороза, в южных областях 17-28° мороза; абсолютный максимум - 10-18° тепла, в южной части страны и на Прикарпатье местами 19-20°, в Крыму до 25° тепла.
Так, средняя месячная количество осадков 33-67 мм, в горных районах и на Закарпатье 68-174 мм.
"На большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.
В декабре вероятные сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - рассказали в Гидрометцентре.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные.