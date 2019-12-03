Сегодня в Украине будет снежно

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107206 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95248 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106558 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117799 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147334 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147958 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140352 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 185638 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116715 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине будет снежно

Сегодня в Украине будет снежно

Киев  •  УНН

 • 11716 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По Украине во вторник, 3 декабря, будет снежно. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 10 градусов мороза до 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"3 декабря снег, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег, днем на Правобережье небольшой мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах в течение суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - сообщили синоптики.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях порывы 15-20 м/с.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в декабре.

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