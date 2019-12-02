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У Карпатах вже намело до 15 см снігу

У Карпатах вже намело до 15 см снігу

Київ • УНН

 • 42005 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Карпатах сьогодні вранці подекуди уже намело до 15 сантиметрів снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

"На Сл Пожежевська: температура повітря: -8,3°С, вітер: південно-західний 8-10 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 10-15 см. На Сл Плай: температура повітря: -6,5°С, вітер: південно-західний 6-10 м/с, туман. На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -8,3°С. Висота снігового покриву становить 10 см", - вказали у відділі дані сніголавинних станцій станом на ранок 2 грудня.

Нагадаємо, через снігопади у низці областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3-8 см, у Карпатах - до 20 см.

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