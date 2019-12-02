У Карпатах очікується до 20 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Через снігопади у низці областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3-8 см, у Карпатах - до 20 см. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см", - вказали у відомстві.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попередили рятувальники.
Нагадаємо, 2 грудня в Україні сніжно і морозно.