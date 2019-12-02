Сьогодні в Україні сніжно і морозно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. По Україні у понеділок, 2 грудня, буде сніжно, у деяких областях на дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 12 градусів морозу до 8 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"2 грудня вранці та вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях ускладнення погодних умов: мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатському регіоні значний мокрий сніг; на решті території, а вночі у більшості областей - без істотних опадів", - зазначили синоптики.
Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині місцями 3-8° тепла; у Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.