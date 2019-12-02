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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36473 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107212 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95281 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106563 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117802 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147335 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Сегодня в Украине снежно и морозно

Сегодня в Украине снежно и морозно

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. По Украине в понедельник, 2 декабря, будет снежно, в некоторых областях на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 12 градусов мороза до 8 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях осложнение погодных условий: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, в Карпатском регионе значительный мокрый снег, на остальной территории, а ночью в большинстве областей - без существенных осадков", - отметили синоптики.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.

Украинские Национальные Новости

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