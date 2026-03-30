Зима не отступает - в заснеженных Карпатах держится мороз

В высокогорье Карпат конец марта ознаменовался морозной и снежной погодой, туристов предостерегают относительно походов в горы, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Апрель на носу, а погода совсем не радует… Сегодня на горе Поп-Иван - плотная облачность, туман и ограниченная видимость. Северный ветер усиливается до 14 м/с, температура воздуха держится на уровне -3°C - рассказали в ГСЧС.

Из-за повышенной влажности, как отмечается, наблюдается обледенение поверхностей.

"Будьте осторожны: в горах скользко, а из-за ветра холод ощущается значительно сильнее. Планируйте маршрут, учитывая все риски. А лучше воздержаться от выхода в высокогорье без надлежащей подготовки!" - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

По данным ГСЧС, по Украине днем дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура 9-14°, на юге и востоке страны до 19°, в западных областях 6-11° тепла. По Киевской области и г. Киев дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура 9-14°, в Киеве около 10°.