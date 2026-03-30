Зима не отступает - в заснеженных Карпатах держится мороз
Киев • УНН
На горе Поп-Иван зафиксирован мороз -3°C, туман и сильный ветер до 14 м/с. Спасатели призывают воздержаться от походов из-за обледенения и непогоды.
В высокогорье Карпат конец марта ознаменовался морозной и снежной погодой, туристов предостерегают относительно походов в горы, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Апрель на носу, а погода совсем не радует… Сегодня на горе Поп-Иван - плотная облачность, туман и ограниченная видимость. Северный ветер усиливается до 14 м/с, температура воздуха держится на уровне -3°C
Из-за повышенной влажности, как отмечается, наблюдается обледенение поверхностей.
"Будьте осторожны: в горах скользко, а из-за ветра холод ощущается значительно сильнее. Планируйте маршрут, учитывая все риски. А лучше воздержаться от выхода в высокогорье без надлежащей подготовки!" - подчеркнули в ГСЧС.
Дополнение
По данным ГСЧС, по Украине днем дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура 9-14°, на юге и востоке страны до 19°, в западных областях 6-11° тепла. По Киевской области и г. Киев дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура 9-14°, в Киеве около 10°.